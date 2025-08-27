Nintendo minner oss på at vi nå kan endre knappinnstillingene i Super Nintendo-spill

HQ

For bare noen uker siden slapp Nintendo en "quality of life"-oppdatering til Switch 2 som vi tror mange av dere satte pris på. Den lar deg spille visse Super Nintendo -titler med mus, som Mario Paint, Mario's Super Picross og Nobunaga's Ambition. Vi antar at flere spill vil få denne støtten etter hvert.

I forbindelse med dette har det også blitt mulig å endre knappinnstillingene i Super Nintendo spill, noe vi vet at mange av dere har etterspurt.

Men mange har nok gått glipp av disse nye funksjonene, som ble lansert uten fanfare, så Nintendo har nå sluppet en video som viser begge disse funksjonene. Vi får også en grundig gjennomgang av hvordan du endrer innstillingene, noe vi vet vil gjøre spill som Super Mario All-Stars mye enklere å spille.

Sjekk ut videoen nedenfor, og oppdateringen er allerede ute. Nå venter vi bare på det samme alternativet for Game Boy og NES, slik at vi endelig kan endre B/A til Y/B...