Nintendo mister en gigant når Mario Kart-skaperen Hideki Konno har forlatt selskapet

HQ

Denne uken rapporterte vi at en fremtredende Nintendo-figur hadde forlatt selskapet etter en 40 år lang karriere. Vi snakker om Kensuke Tanabe, som har vært involvert i utallige av Nintendos største spill, inkludert The Legend of Zelda: A Link to the Past, samt Donkey Kong Country- og Metroid Prime-franchisene.

Men han er tilsynelatende ikke den eneste kjente personen selskapet har mistet den siste tiden. Famiboards har nå gjort oppmerksom på at Hideki Konno også har sluttet, en annen veteran som, i likhet med Tanabe, begynte å jobbe hos Nintendo i 1986. Han har blant annet vært regissør for NES-klassikeren Ice Hockey, assisterende regissør for Super Mario Bros. 3, skaperen av Super Mario Kart, regissør for Super Mario 64, skaperen av Luigi's Mansion-serien og produsent av flere Mario Kart-titler (inkludert det kanskje beste spillet i serien, Mario Kart 8 Deluxe).

Tilsynelatende har hans avgang imidlertid ingenting å gjøre med Tanabes. Han forlot faktisk selskapet for seks måneder siden, noe som først nå får oppmerksomhet etter at han oppdaterte Facebook-siden sin. Konno fyller 61 år i 2026, så det er mulig at alderen har spilt en rolle i avgjørelsen hans, men uansett hva han har i tankene for fremtiden, ønsker vi ham lykke til og vil benytte anledningen til å takke ham for all den gode underholdningen.

Lykke til med hva som enn skjer videre, Hideki Konno.

Det ser ut til at det skjer et lite skifte i Nintendo akkurat nå, der veteraner som begynte å jobbe under NES-æraen nå nærmer seg pensjonisttilværelsen. Shigeru Miyamoto fyller også 74 år til høsten, og flere andre kjente skikkelser begynner også å bli eldre. Vi tror og håper imidlertid at Nintendo er godt forberedt, og har lært opp nye generasjoner utviklere slik at magien kan føres videre i gode hender.