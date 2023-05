Nintendo mot piratkopiering: DMCA-nedleggelser på Github slår ned på Switch-emulering

HQ

Nintendo har aldri lagt skjul på sin jernhånd mot alle som forsøker å piratkopiere selskapets eiendommer og spill. Selskapet står for tiden overfor en krise forårsaket av lekkede kopier av sin neste store utgivelse, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, og mange av oss forventet en sterk respons for å gå etter de ansvarlige. Som det viser seg, vil motreaksjonen bli enda større.

Som avslørt av Twitter-bruker Simon Aarons, har Nintendo begynt brede DMCA-nedtak på Github, et populært kodelager der utviklere deler sine kreasjoner for offentlig bruk, inkludert programmer som tillater emulering av Nintendo Switch-spill.

Krav inkluderer til og med "legitime" verktøy som Lockpick, som kan brukes til å få tilgang til nøklene til spill du allerede eier. Det er klart at den offisielle bruken vil være å bevare en sikkerhetskopi, men vi vet alle at det også kan brukes til å distribuere kopier ulovlig.

Det ser ut til at politikken angående spillemulering på Nintendos hybridkonsoll uansett kommer til å bli mye tøffere, og dette er kanskje ikke Nintendos siste trekk i korstoget.