Nintendo møter en hindring i søksmålet mot Palworld

Da Palworld ble lansert, var det mange som mente at det var urovekkende likt Pokémon. Selv om det definitivt er flere likheter, har det også mange unike funksjoner, men til slutt bestemte Nintendo seg for å saksøke utvikleren Pocketpair.

Men det handlet ikke om hvordan spillets Pals så ut, slik mange trodde det ville gjøre. Søksmålet handlet mer om spillmekanikken, og Nintendo hadde nettopp et tilbakeslag der. Gamesfray (takk, Windows Central) rapporterer at Japans patentkontor avviste et av Nintendos krav, noe som forventes å styrke Pocketpairs forsvar.

Det aktuelle patentet ble registrert i 2023 (men søkt om to år tidligere), og patentkontoret påpeker at andre spill hadde lignende spillmekanikk allerede før det, inkludert Studio Wildcards allerede klassiske ARK: Survival Evolved og Monster Hunter 4.

Nintendo har i utgangspunktet to valg: enten å gi opp denne delen av søksmålet eller prøve å endre kravene sine for å overbevise patentkontoret. Sistnevnte er sannsynligvis det mest sannsynlige utfallet, men uansett er søksmålet langt fra over, så forvent å høre mer om denne historien.