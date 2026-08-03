Nintendo -museet har hatt over én million besøkende på under to år

HQ

For nesten to år siden åpnet Nintendo-museet i Kyoto dørene for første gang. Nintendo forutså at interessen for å besøke museet ville være enorm, så de innførte et lotterisystem der personer med Nintendo-kontoer kunne søke om et visst antall billetter tre måneder før besøket og så bare håpe på det beste.

Gamereactor hadde faktisk gleden av å besøke museet tidligere i sommer og kan bekrefte at det, til tross for loddtrekningssystemet, var ekstremt godt besøkt (av gode grunner – det er helt fantastisk), så det var sannsynligvis en klok beslutning fra Nintendos side.

Nå har de kunngjort at en viktig milepæl er nådd, ettersom museet har passert én million besøkende, og de skriver:

«Tusen takk til alle som har besøkt oss og delt denne milepælen med oss.»

Hvis du planlegger en reise til Japan i nær fremtid og kommer forbi Kyoto, bør du absolutt besøke Nintendo-museet hvis du har mulighet til det. Søk om billetter her tre måneder før det planlagte besøket, og kryss fingrene for at du blir valgt ut . Lesogså artikkelen vår om museet her.

Jonas Mäki

Jonas Mäki

Jonas Mäki

Jonas Mäki

Jonas Mäki