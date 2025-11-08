Nintendo-museet legger til et ikonisk 8-biters Mario-slott som fotomotiv

HQ

Nintendo kommer ofte med kunngjøringer via appen Nintendo Today, noen ganger om store nyheter, andre ganger om mindre. Dagens nyhet faller definitivt i den sistnevnte kategorien, men det er likevel en veldig morsom greie som vi tror mange vil like.

Folk elsker jo tross alt å ta bilder. Og det er derfor Nintendo nå har satt opp et 8-biters slott fra det første Super Mario Bros.-spillet på sitt nyåpnede museum i Kyoto - komplett med flaggstang og grønn pipe. Alt i alt er det et veldig kult sted å ta en flott selfie som viser at du har vært på Nintendo-museet.

Hvis du har Nintendo Today-appen installert på Android eller iOS, kan du nå se en video av hvordan slottet og området rundt ser ut, i tillegg til å få et glimt av selve konstruksjonen. Bare skann QR-koden i bildet nedenfor eller fra denne lenken.