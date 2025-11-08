Nintendo-museet legger til et ikonisk 8-biters Mario-slott som fotomotiv
Prinsessen er heller ikke i dette slottet, men det kan hende du er det hvis du noen gang besøker Kyoto.
Nintendo kommer ofte med kunngjøringer via appen Nintendo Today, noen ganger om store nyheter, andre ganger om mindre. Dagens nyhet faller definitivt i den sistnevnte kategorien, men det er likevel en veldig morsom greie som vi tror mange vil like.
Folk elsker jo tross alt å ta bilder. Og det er derfor Nintendo nå har satt opp et 8-biters slott fra det første Super Mario Bros.-spillet på sitt nyåpnede museum i Kyoto - komplett med flaggstang og grønn pipe. Alt i alt er det et veldig kult sted å ta en flott selfie som viser at du har vært på Nintendo-museet.
Hvis du har Nintendo Today-appen installert på Android eller iOS, kan du nå se en video av hvordan slottet og området rundt ser ut, i tillegg til å få et glimt av selve konstruksjonen. Bare skann QR-koden i bildet nedenfor eller fra denne lenken.