Nintendo Music, en Spotify-lignende smarttelefon-app, nå tilgjengelig for NSO-abonnenter

Nintendo hadde en annen overraskelse denne uken: etter Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition-kunngjøringen, har selskapet nettopp kunngjort en ny fordel kun for Nintendo Switch Online-medlemmer. Og i likhet med Nintendo Alarmo, er det noe ingen hadde forventet...

Nintendo Music er en fordel eksklusivt for betalte Nintendo Switch Online-medlemmer, men det er ikke et spill, og heller ikke en tjeneste for selve Nintendo Switch. I stedet er det en smarttelefon-app som lar deg lytte til Nintendo-musikk.

Nintendo har annonsert sitt eget Spotify. Det er kanskje ikke Switch 2-nyheten alle hadde forventet, men det gir mye mening, med tanke på at Nintendo har rettighetene til over fire tiår med musikalske mesterverk, og ikke har utnyttet det før nå.

Appen, som er tilgjengelig fra og med i dag på Android og Apple, inneholder mange sanger fra tidligere og nåværende Nintendo-spill: Zelda Breath of the Wild, Pokémon Scarlet and Violet, Super Mario Galaxy, Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing: New Horizons, Splatoon 3, Pikmin 4 ... men også klassikere som Donkey Kong Country, Dr. Mario, Star Fox 64, Fire Emblem, Metroid Prime, Nintendogs ...

Du kan lytte til temaer for et bestemt spill, lytte til noen ferdiglagde spillelister (basert på karakterer, bosskamper, stemninger ...) eller lage dine egne. Du kan også filtrere for å unngå spoilere og utvide temaer for å lytte til dem om og om igjen.

Nintendo Music vil legge til temaer for flere spill i fremtiden

Musikk fra flere spill vil bli lagt til etter hvert (spill som Super Mario 64, Zelda Skyward Sword og Wind Waker, F-Zero X eller Donkey Kong Country 2 vil ikke være tilgjengelige fra starten av).

Nintendo Music er allerede tilgjengelig for nedlasting på Android og Apple, men du må ha et aktivt Nintendo Switch Online-abonnement for å få tilgang til det. Og som sagt, det er ikke en tjeneste for Nintendo Switch selv, bare for smarttelefoner.