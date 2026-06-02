Nintendo Music er nå tilgjengelig på praktisk talt alle enheter

Nintendo tilbyr en abonnementstjeneste som er noe mer begrenset enn konkurrentenes, kalt Nintendo Switch Online, der du i hovedsak har tilgang til nettspill og en katalog med klassikere fra de eldre konsollene, mens nyere titler som Nintendo 64 og GameCube er tilgjengelige på det høyeste abonnementsnivået, Nintendo Switch Online + Expansion Pack. En ting abonnementet imidlertid tilbyr som ingen andre har, er tilgang til sin egen musikkstrømmingsplattform kalt Nintendo Music, der de gradvis legger til alle lydsporene fra spillene på tvers av alle generasjoner av Nintendo-konsoller.

Og det ser ut til at mange NSO-brukere ikke er klar over at denne tilgangen er gratis for dem, uten begrensninger, så lenge abonnementet deres er aktivt. Det eneste kravet til nå var å ha en smarttelefon med internettforbindelse for å laste ned appen, men det er ikke lenger et hinder.

Nintendo har sluppet en ny trailer som kunngjør at den siste oppdateringen av Nintendo Music nå gir brukerne tilgang til tjenesten på en rekke nye enheter. Du vil kunne lytte til lydsporene på PC, nettbrett og til og med i bilen, via Apple CarPlay og Android Auto. Sjekk ut traileren med kunngjøringen nedenfor.