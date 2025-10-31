Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
nyheter

Nintendo Music feirer ett år med retroglede

Med 40 album allerede tilgjengelig og flere i horisonten, er det i ferd med å bli et must for enhver nostalgisk spiller.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Det er ett år siden Nintendo Music ble lansert, med et bibliotek av spillmusikk som har vokst betraktelig i løpet av de siste tolv månedene. Fra klassikere til mer obskure deep cuts, det er totalt 40 forskjellige album tilgjengelig, inkludert både NES- og SNES-spill samt mye av det nyere. Man kunne selvfølgelig ha ønsket seg mer (som man alltid gjør), men siden det er inkludert i Nintendo Switch Online til en overraskende rimelig pris, er det vanskelig å klage.

Appen (en nettspiller hadde også vært fint å ha...) har også blitt utvidet med en rekke ekstra finesser: Brukerne kan lage sine egne spillelister, laste ned musikk og til og med få forslag basert på hvilke Nintendo-spill de spiller for øyeblikket. Mindre detaljer som muligheten til å loope lydspor x antall ganger bidrar også til opplevelsen.

Vi kan bare håpe at Nintendo øker tempoet litt, og utvider musikktilbudet sitt ytterligere i året som kommer. Det er tross alt mye som mangler, og som alle vi nostalgiske fans ville satt pris på.

Bruker du Nintendo Music?

Nintendo Music feirer ett år med retroglede


Loading next content