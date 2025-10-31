Nintendo Music feirer ett år med retroglede

HQ

Det er ett år siden Nintendo Music ble lansert, med et bibliotek av spillmusikk som har vokst betraktelig i løpet av de siste tolv månedene. Fra klassikere til mer obskure deep cuts, det er totalt 40 forskjellige album tilgjengelig, inkludert både NES- og SNES-spill samt mye av det nyere. Man kunne selvfølgelig ha ønsket seg mer (som man alltid gjør), men siden det er inkludert i Nintendo Switch Online til en overraskende rimelig pris, er det vanskelig å klage.

Appen (en nettspiller hadde også vært fint å ha...) har også blitt utvidet med en rekke ekstra finesser: Brukerne kan lage sine egne spillelister, laste ned musikk og til og med få forslag basert på hvilke Nintendo-spill de spiller for øyeblikket. Mindre detaljer som muligheten til å loope lydspor x antall ganger bidrar også til opplevelsen.

Vi kan bare håpe at Nintendo øker tempoet litt, og utvider musikktilbudet sitt ytterligere i året som kommer. Det er tross alt mye som mangler, og som alle vi nostalgiske fans ville satt pris på.

Bruker du Nintendo Music?