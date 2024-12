Nintendo Music fortsetter å utvide katalogen sin med lydsporet til The Legend of Zelda: Skyward Sword

HQ

Musikktjenesten Nintendo Music fortsetter å legge til nye låter og lydspor for utgivelser fra alle selskapets epoker, og noen av de mest minneverdige låtene fra Wii-generasjonen ble lagt til i dag.

Vi snakker om det komplette lydsporet til The Legend of Zelda: Skyward Sword. Mappen inneholder 186 lydspor, intet mindre, og blant dem kan vi allerede anbefale deg noen som Phi's Theme eller Poem of the Goddess, som er navnet på spillets hovedtema.

Skyward Sword er bare det siste tilskuddet til den nylige tjenestens mangfoldige katalog, som også inkluderer Nintendo 64-klassikere som F-Zero X, Wave Race 64 og nyere titler som Splatoon 2, utgitt for Nintendo Switch.

Husk at Nintendo Music er helt gratis hvis du har et aktivt Nintendo Switch Online-abonnement.