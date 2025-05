Nintendo Music har nå en timer for å gjøre den mer søvnvennlig

HQ

Vi er jo vant til at Nintendo gradvis legger til flere lydspor i sin Nintendo Music-app, men nå annonseres det via Nintendo Today-appen at det er på tide med en ny funksjon.

Selv om det ikke er noe revolusjonerende, er det noe vi tror mange vil sette pris på, nemlig en timer. Siden du kan sløyfe spillmusikk for å holde den gående lenge, er det mange som synes det er vanskelig å sovne til koselig Animal Crossing-musikk eller den superkomfortable musikken fra Wii-menyene, fordi den bare fortsetter og risikerer å vekke deg midt på natten.

Nå kan du bøte på dette og legge deg til å sove med god samvittighet ved å stille inn Super Mario Galaxy-sangen Gusty Garden Galaxy til å spille i et bestemt tidsrom, slik at du slipper å våkne til den samme musikken om morgenen.

Her er listen over alle de nye funksjonene :