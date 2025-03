Nintendo Music inkluderer nå Super Mario Bros 3

HQ

Nintendo fortsetter å holde et overraskende høyt tempo med oppdateringer av musikkappen Nintendo Music, en slags Spotify for spillmusikk som lar Switch Online-abonnenter nyte lydspor fra selskapets enorme katalog av klassikere.

Nå har de lagt til noe nytt igjen, og det er nok et fint tilskudd, nemlig Marios siste og høyt elskede 8-bits eventyr... Super Mario Bros 3. Vi regner med at det er flere enn oss i redaksjonen som kommer til å poppe høyt i hodetelefonene under Mario Day (10. mars = Mar10).