Nintendo Music legger til The Legend of Zelda: A Link to the Past lydspor

HQ

Nintendo Music har lagt til et nytt lydspor i sin stadig voksende og stadig mer omfattende katalog på strømmetjenesten. Og denne gangen er det et av de beste lydsporene i Nintendos historie, både før og nå: The Legend of Zelda: A Link to the Past.

Dette albumet inneholder Koji Kondos originale musikk til spillet fra 1991 (eller 1992, utenfor Japan) med 31 spor og 46 minutter lang. Du finner sporlisten nedenfor :

The Legend of Zelda: A Link to the Past Soundtrack (SNES)



Titteltema

Åpningstema

Spillervalg

Regnfull natt

Hyrule Castle

Prinsesse Zelda, reddet

Sanctuary

Lysets verden

Kakariko-landsbyen

Kakariko-soldater

Minispill

Interiør i hulen

Spåmannens hus

Fe-fontenen

Light World Dungeon

Sjefstema

Boss beseiret

Kanin-tema

Den fortapte skogen

Mestersverdet

Agahnims tema

Warp-effekten

Mørkets verden

Den mørke verdens fangehull

Krystallene

Fjellene og skogene i den mørke verdenen

Agahnim forvandles til Ganon

Ganons beskjed

Kamp mot Ganon

Triforce-rommet

Avslutningstema



Husk at Nintendo Music er helt gratis hvis du abonnerer på Nintendo Switch Online, og du finner appen i de digitale butikkene på Android- og iOS-enheter.