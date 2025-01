Nintendo Music utvidet med det originale Mario Kart-soundtracket

HQ

Nintendo overrasket alle i fjor høst ved å kunngjøre en musikkapp for smarttelefoner til alle Nintendo Switch Online-abonnenter. Den heter Nintendo Music og fungerer som et slags Spotify for Nintendo-musikk med mange forskjellige funksjoner for hva du vil lytte til.

Nintendo har utvidet utvalget i raskt tempo, og nå har de lagt til noe som vi antar vil glede mange av dere. Det er Super Nintendo-klassikeren Super Mario Kart

- spillet som startet kartsjangeren i 1992. Totalt består lydsporet av 37 sanger fordelt på 33 minutter, og det fungerer som en fin oppvarming til forrige ukes kunngjøring av Mario Kart 9.

Vi antar at vi ikke er de eneste som lett kunne nynnet på menymusikken i søvne? Har du prøvd Nintendo Music ennå, og hva synes du i så fall om tjenesten?