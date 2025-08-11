Nintendo når 860 millioner solgte konsoller

HQ

Fra den gode gamle NES-en på 80-tallet til Game Boy, Super Nintendo, DS, Wii og dagens Switch, har Nintendo gjentatte ganger redefinert hvordan vi spiller, og satt trendene for resten av bransjen. Suksessen omfatter både hjemmekonsoller, håndholdte konsoller og nå hybrider. De er rett og slett verdens mest suksessrike konsollprodusent, og ifølge ferske salgstall har Nintendo nå solgt totalt 860 millioner konsoller på verdensbasis siden 1983 - et tall ingen av konkurrentene deres er i nærheten av å matche.

Når det gjelder spill, er tallene like imponerende. Siden starten har Nintendo solgt over 5,9 milliarder titler, drevet frem av bestselgere som Super Mario, The Legend of Zelda og Pokémon. Dette er nå klassiske franchiser som ikke bare har overlevd tidens tann, men som også har fortsatt å tiltrekke seg nye generasjoner av spillere.

Til sammenligning har Sony solgt rundt 630 millioner PlayStation-konsoller siden 1994, mens Sega og Xbox ligger langt bak i det totale salget. Med Switch på vei til å bli den mest solgte konsollen gjennom tidene - og Switch 2 som allerede selger i rekordfart - ser det ut til at Nintendos dominans vil fortsette langt inn i fremtiden.

Hvor mange Nintendo-konsoller har du eid opp gjennom årene, og hvilken var din første?