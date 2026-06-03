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Super Mario Bros. Wonder

Nintendo og Crocs annonserer et Super Mario-samarbeid

Neste måned kan vi se frem til ikke mindre enn fem forskjellige par Crocs-sko basert på ulike figurer.

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Crocs og samarbeid er nå en like uunngåelig kombinasjon som kanelboller og iskald melk, kaffe og mandager, eller Pokémon og det å tvinge dyr til å kjempe for livet. Nå har enda et samarbeid blitt avduket, og vi antar at Gamereactors lesere vil finne dette litt mer interessant enn de fleste andre.

Produsenten av de ultrakomfortable (men estetisk kontroversielle blant moteeliten) Crocs-tøflene har nå kunngjort, sammen med Nintendo, at et Super Mario-samarbeid kalt Crocs x Super Mario Collection er på vei. Dette betyr i praksis fem forskjellige modeller basert på Super Mario, Mario, Yoshi, Bowser og Peach, alle med matchende Jibbitz og flere som kan kjøpes for de som virkelig vil pimpe skoene sine.

Super Mario Bros. Wonder

Du kan sjekke ut disse skjønnhetene nedenfor. De kommer i salg 15. juli og vil være tilgjengelige via Crocs nettbutikk, Nintendo Store og velassorterte skoforhandlere over hele verden. Vi vet av erfaring at populære Crocs-modeller har en tendens til å bli utsolgt raskere enn du kan si "Let's-a go!", så husk å handle raskt hvis du håper å sikre deg et par.

Dette er ikke første gang Crocs og Nintendo samarbeider, og de har tidligere gitt ut tresko basert på både Pokémon og Animal Crossing.

Super Mario Bros. WonderSuper Mario Bros. Wonder
Super Mario Bros. WonderSuper Mario Bros. WonderSuper Mario Bros. Wonder

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Super Mario Bros. Wonder
ANMELDELSE. Skrevet av Ben Lyons

Mario og vennene hans er tilbake i et nytt og spennende 2D-plattformspill som tar gjengen med til det frodige, levende og fantastiske Blomsterriket.



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