Nintendo og Crocs kunngjør et spesielt Animal Crossing-partnerskap

HQ

Crocs, et av verdens mest kjente fottøymerker, har kunngjort sitt første samarbeid med Nintendo for å skape et par joggesko med en populær IP. Skoene, som er rettet mot både voksne og barn, kommer i salg fra 26. august.

Modellene er "Animal Crossing Platform Clog" for voksne og "Animal Crossing Classic Clog" for barn. Begge tøflene har fargepaletter og motiver fra spillet, samt små bilder av velkjente figurer som Tom Nook eller K.K. Slider. De vil være i salg hos autoriserte forhandlere og på Crocs' nettsted til en pris på 69,99 dollar for et par til voksne og 54,99 dollar for et par til barn.

Kommer du til å få tak i disse skoene?

Nintendo

Dette er en annonse: