Nintendo og Sony gratulerer Microsoft med Xbox-lanseringen

Selv om konsollkrigen fortsatt er en greie, så har konsollutviklerne selv gått videre for lenge siden. Et fint eksempel på dette fikk vi i går da Microsoft ga ut Xbox Series S og X, da både Nintendo og Sony gratulerte dem med lanseringen.

Nintendo of America-sjefen Doug Bowser postet følgende på Twitter (der nevnte @XboxP3 er Xbox-sjefen Phil Spencer):

"Congratulations to @Xbox @XboxP3 on the launch of Xbox Series X | S today."

Både den offisielle Xbox-kontoen og Phil Spencer svarte og takket. Selv Sony bidro til god stemning da PlayStation Worldwide Studios-sjefen Hermen Hulst tweetet:

"Congratulations and best of luck to #Xbox for their launch."

Hulsts tweet inkluderte også et innlegg fra den offisielle PlayStation-kontoen som også gratulerte dem. Spencer svarte også her og skrev "good luck to you and the teams on your launch".