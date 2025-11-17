Nintendo og Sony Pictures reagerer på lekkasjer ved å dele de første offisielle bildene fra The Legend of Zelda Movie-settet

HQ

I forrige uke begynte lekkede videoer fra innspillingen av The Legend of Zelda Movie på New Zealand, med Benjamin Evan Ainsworth i hovedrollen som Link og Bo Bragason som prinsesse Zelda, å spre seg som ild i tørt gress. Disse bildene ga oss ikke bare ledetråder til hvordan begge karakterene vil se ut på skjermen, men bekreftet også andre skuespillere i den ennå ikke annonserte filmen, for eksempel Severance-skuespillerinnen Dichen Lachman, som antageligvis vil være prinsesse Zeldas mentor og verge, Impa.

Verken produksjonsselskapet Sony Pictures eller Nintendo vil selvfølgelig ha vært veldig glade for at visse opplysninger og bilder har blitt sluppet på forhånd og uten deres kontroll, og derfor må de ha reagert raskt for å dele de første offisielle bildene av filmen med media og nettverk. De viser Link og Zelda, karakterisert som karakterparet fra The Legend of Zelda: Breath of the Wild, noe som kan tyde på at estetikken de kommer til å opprettholde for hele filmtrilogien vil være basert på de to siste hovedspillene i serien.

Shigeru Miyamoto har snakket direkte på Nintendos offisielle Twitter-konto for å be om ro og få samtalen tilbake på sporet: "Utgivelsen er en stund unna, så vi setter pris på om dere venter tålmodig og ser frem til den."

Selv om lekkasjen kan ha vært noe uheldig for produksjonen, vil dette forhåpentligvis også oppmuntre til at hele rollebesetningen snart blir avslørt.

The Legend of Zelda kommer på kino 7. mai 2027.