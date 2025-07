Nintendo og Square Enix avduker The Adventures of Elliot: The Millennium Tales

HQ

Nintendo Direct Partner Showcase ble avrundet med to spill fra Square Enix. Det ene var Octopath Traveler 0. Det andre var et splitter nytt HD 2D RPG kalt The Adventures of Elliot: The Millennium Tales.

Spillet foregår i fantasiverdenen Philabeldia, og menneskeheten har bare én by igjen i verden. Huther er beskyttet av en magisk forbannelse som holder alle de streifende beiststammene ute, men som hovedpersonen Elliot skal du dra ut for å se om du kan finne en måte å redde menneskeheten på.

Sammen med den hjelpsomme feen Faie skal du kjempe deg gjennom golems, beist og alle de andre hindringene som står i veien for deg, med raske, reaktive kamper der du kan bruke sju våpentyper til din fordel.

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales lanseres i 2026 på Nintendo Switch 2.