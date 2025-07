Nintendo og Universal har sendt inn papirene for en Donkey Kong-film

HQ

Allerede da Mario møtte Donkey i The Super Mario Bros. Movie, mistenkte vi at apen etter hvert ville få sin egen film. Nå har Nintendo og Universal Pictures i fellesskap søkt om opphavsrett til et prosjekt uten tittel, som beskrives som "Untitled Donkey Kong Project ; Motion picture".

Og det er unektelig vanskelig å tolke det som noe annet enn at Donkey Kong snart vil dukke opp i sin egen film. Nøyaktig når det blir, vet vi ikke, men sannsynligvis først etter at The Super Mario Bros. Movie 2 (som den sannsynligvis ikke kommer til å hete i det hele tatt) har premiere i 2026.

Uansett er det selvsagt gode nyheter, for vi sier ikke nei til Nintendo på det store lerretet, gjør vi vel?