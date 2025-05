Nintendo øker Switch 2-produksjonen med hjelp fra Samsung

HQ

Selv om Nintendo virker mye bedre forberedt på lanseringen av sin nye konsoll enn hva som er vanlig, og har blant annet sagt at de vil ha flere enheter klare for å gjøre såkalt skalpering vanskeligere. Likevel tyder så godt som alle prognoser på at det vil bli mangler, og at Nintendos anslag på 15 millioner solgte enheter det første året er alt for lavt.

Dermed kreves det høyere produksjonskapasitet, og det er nettopp det Bloomberg nå melder at Nintendo forbereder seg på å gjennomføre. De skal ha inngått et samarbeid med Samsung for å produsere de spesialdesignede Nvidia Tegra T239 -prosessorene som finnes i Switch 2. Dette partnerskapet vil gi mulighet for en total produksjonstakt på opptil 20 millioner konsoller innen 31. mars (når regnskapsåret avsluttes).

Hvorvidt dette vil være nok til å tilfredsstille etterspørselen, gjenstår å se, men det er klart at det vil bli mye lettere å få tak i en Switch 2 enn det var med PlayStation 5 og Xbox Series X ved deres respektive lanseringer.