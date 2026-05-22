Nintendo øker Switch 2-produksjonen til tross for kommende prisøkning

Vi vet at alle disse rapportene om hvor godt Switch 2 gjør det begynner å bli litt repeterende, men faktum er at Nintendo selv også virker overrasket over suksessen. Nå rapporterer Tech in Asia at Nintendo har bedt leverandørene om å øke Switch 2-produksjonen med omtrent 20 % innen utgangen av dette regnskapsåret (31. mars 2027), fra 16,7 millioner enheter til 20 millioner.

Dette er faktisk en marginal økning fra det første regnskapsåret, da Nintendo solgte 19,9 millioner Switch 2-enheter, noe som får en til å lure på hva selskapet faktisk har i arbeid for å rettferdiggjøre dette. Kan det være en ny Mario eller Zelda på vei, eller er det Pokémon Winds/Waves som ser så lovende ut at Nintendo mener at de trenger mer maskinvare tilgjengelig?

Det er verdt å huske at Nintendo nylig kunngjorde at de måtte øke prisen på Switch 2, noe som var forventet å ha en dempende effekt på salget. Til tross for dette øker de nå produksjonen ganske betydelig, så de må ha noe interessant på gang.