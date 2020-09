Nintendo Online har 26 millioner abonnenter

Du ser på Annonser

Nintendo har nylig avslørt i deres September Corporate Management Briefing at de for øyeblikket har 26 millioner abonnenter på Nintendo Online-tjenesten.

Nintendo avslørte i juli 2019 at tallet lå på 10 millioner, så det er en økning på mer enn 150% i løpet av et år. De har fortsatt en lang vei å gå for å måle seg med Xbox Lives 90 millioner månedlige brukere og Sonys 44.5 millioner PS Plus-abonnenter (tall fra forrige finansår), men det vokser i et voldsomt tempo.