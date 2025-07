Nintendo ønsker å vite japanske spilleres meninger om Game Key Cards

HQ

Siden lanseringen har noen Nintendo-fans vært svært kritiske til Game Key Cards. Ettersom de fleste av tredjepartsspillene som for øyeblikket er tilgjengelige på Nintendo Switch 2 bruker Game Key Cards, har kritikken fra fansen bare utviklet seg ytterligere.

Nå ser det ut til at japanske spillere vil ha sjansen til å få stemmene sine hørt. Som per SwitchSoku (fanget først av VGC), Nintendo har sendt japanske spillere en undersøkelse som spør dem om de er klar over Game Key Cards og om de påvirker måten de kjøper spill på.

Undersøkelsen spør spillerne om de kjenner til Game Key Cards, om de kjenner til kravene til Game Key Cards, og spør deretter om de heller vil ha et Game Key Card eller en digital nedlastingsversjon av et spill.

Game Key Cards kan videreselges og kan fungere på andre Switch 2-systemer, men fansen reagerer på det faktum at når du først har kjøpt et kort, må du fortsatt laste ned spilldata fra Nintendo eShop.

Hva synes du om Game Key Cards?