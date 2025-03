Nintendo oppretter en ny direkte mobil nyhetskanal kalt Nintendo Today!

HQ

Dagens Nintendo Direct var spekket med store spillannonseringer for enhver smak, med et massivt følge på både YouTube og Twitch fra offisielle og tilknyttede kanaler. Det er ingen tvil om at Nintendo har klart å skape en ganske spennende digital eventkultur, men snart får vi en ny måte å få alle de siste nyhetene fra det japanske selskapet på.

Det har vi faktisk allerede, for Shigeru Miyamoto avsluttet det som muligens er den siste Nintendo Direct for Switch 1 med presentasjonen og lanseringen av Nintendo Today!, en nyhetsapp som du kan få tilgang til gratis hvis du har en Nintendo-konto.

Så du kan nå gå til App Store på Apple-enheter eller Play Store hvis du leter i Android Store og laste ned Nintendo Today!

Det virker ikke som en dårlig nyhetskanal, men det er alltid bedre å finne enda mer dyptgående informasjon her på Gamereactor, synes du ikke?