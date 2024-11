Nintendo: Pass på at kjæledyret ditt ikke tisser på bryteren din

HQ

Da Switch ble lansert, var det mye snakk om at Nintendo skulle gjøre enhetens små kassetter ekstremt smakløse for å forhindre at barn, dyr og dumme voksne putter dem i munnen. Vi vet ikke om det er relatert til dette eller ikke, men uventet nok har den japanske Nintendo Support-kontoen på X nå sendt ut en ny advarsel om Switch og dyr.

De skriver (oversatt med Bing) :

"Da jeg tok øynene av Nintendo Switch, ble den et leketøy for kjæledyret mitt! Når du innser det, er den allerede klissete av sikkel. ......

Spytt og urin fra kjæledyr kan forårsake funksjonsfeil på grunn av vannskader.

Hvis du har et kjæledyr, bør du være forsiktig med hvor du plasserer Switch."

Vi vet ikke nøyaktig hvor stort problem det er at kjæledyr tisser på Switch, og vi kan tenke oss noen flere bekymringer enn at enheten ikke fungerer som den skal. Men vi takker for påminnelsen og vil sørge for å unngå det i fremtiden.

Takk, Nintendo Life.