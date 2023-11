Nintendo registrerer varemerkelisens for Xenoblade-oppfølgeren i Japan

HQ

En av de beste titlene i 2022 var den tredje delen i Monotlith Softs JRPG-serie, Xenoblade Chronicles 3. En tittel som tok Nintendo Switch til en ny teknisk terskel ved å skape gigantiske scener med dusinvis av flytende, bevegelige og levende elementer. En opplevelse som også fikk utviklerne til å delta aktivt i utviklingen av Paldea-regionen i Pokémon Scarlet and Violet.

Tittelen var en stor kritisk og populær suksess, og det ser ut til at Nintendo ønsker å utforske franchisen videre, for som rapportert av brukeren necrolipe på Twitter , har det Kyoto-baserte selskapet søkt om varemerke for en "Xenoblade-oppfølger" i Japan, som har blitt registrert fra og med i dag, den 15.

Selv om det er for tidlig å spekulere, tyder alt på at Nintendo forbereder seg på å sette i gang produksjonen av et hypotetisk Xenoblade Chronicles 4, og det vil sannsynligvis ta en stund før vi hører mer om saken.