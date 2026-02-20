Nintendo registrerer varemerket og logoen "Nintendo Game Boy" i Brasil

HQ

Vi vet ikke nøyaktig hva det skal brukes til, men årvåkne Reddit-brukere har nettopp oppdaget at Nintendo i Brasil har registrert både varemerket og logoen for "Nintendo GAME BOY". Vi vet ikke nøyaktig hva dette skal brukes til, men det virker usannsynlig at de nok en gang vil ha en dedikert bærbar konsoll (som krever separat spillutvikling) når Switch og Switch 2 også er bærbare.

To rimelig kvalifiserte gjetninger er at det er en online-enhet for å spille retrospill med Switch Online + Expansion Pack, eller noe som ligner på NES Classic Mini, men for Game Boy. Uansett får vi svaret med tiden, og mens vi venter, kan vi spekulere og håpe og krangle om hvorvidt det skal være en sammenleggbar modell som Game Boy Advance SP eller en mer tradisjonell versjon.

Med tanke på hvor utrolig populære retro-enheter er akkurat nå, er det ikke overraskende at Nintendo også vil ha en bit av kaken der andre selskaper har tjent seg søkkrike i årevis ved å legge til rette for spillbarheten til Nintendos bærbare formater.

Hva tror og ønsker du at dette handler om?