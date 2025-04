Nintendo begrunner de kontroversielle prisene på Mario Kart World og Switch 2 Welcome Tour

HQ

Prisen på Nintendo Switch 2 og spillene har skapt stor kontrovers blant fansen, spesielt for to spesifikke spill: Mario Kart World og Nintendo Switch 2: Welcome Tour. Det første blir det dyreste spillet i denne generasjonen: $80/€90/£75 for en fysisk kopi ($70/€80/£67 digitalt), dyrere enn spill fra PS5 og Xbox Series X. Hvorfor er det så dyrt?

Bill Trinen, Nintendo of Americas visepresident for produkt- og spilleropplevelse, intervjuet av IGN, ga det klassiske "vi ser på hvert spill individuelt og bestemmer oss". Og når det gjelder Mario Kart World, føler de at med den opplevelsen de tilbyr og verdien det har, er det riktig pris (det er ti dollar/euros billigere enn Donkey Kong Bananza, for eksempel).

"Dette er et spill som er så stort og så stort, og du vil finne så mange små ting i det å oppdage. Og det er fortsatt noen andre hemmeligheter igjen som jeg tror at når folk ender opp med å kjøpe og spille spillet, kommer de til å oppdage at dette sannsynligvis er den rikeste Mario Kart-opplevelsen de noensinne har hatt", noe som tyder på at det vil komme flere overraskelser til Nintendo Direct om spillet den 17. april.

Nintendo Switch 2: Welcome Tour vil være $ 9.99

Når det gjelder det kontroversielle Nintendo Switch 2: Welcome Tour, som virker som en glorifisert opplæring eller et nettsted som forklarer innsiden av Switch, og mange mener at det burde være inkludert i konsollen, men vil være et betalt spill, bekreftet Trinen at det vil bli priset $ 9.99 på eShop (sannsynligvis det samme beløpet i euro og rundt £ 8).

Trinen sa at de tar hvert spill og sier "'hva er riktig pris for verdien av denne underholdningen?'". Og beskrev Welcome Tour som en "ganske robust programvare med mange flotte detaljer", og antyder at det ikke er for alle, men snarere en tittel for "folk som er spesielt interessert i teknologien og spesifikasjonene til systemet og slike ting (...) som ønsker mer informasjon om systemet i stedet for nødvendigvis en rask innføring i alt det gjør.

"Og av den grunn, og bare på grunn av hvor mye omsorg og arbeid teamet har lagt ned i det, tror jeg det ble bestemt at "Ja, dette føles som om 9,99 dollar ikke er en ublu pris. Det føles som en god verdi for det du får ut av produktet."

"Jeg tror generelt sett at vår generelle tilnærming er å fokusere på hva som er innholdet, hva som er verdien, og hva som er en passende pris basert på det", la han til. Er du enig i dette?