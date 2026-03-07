Nintendo saksøker amerikanske myndigheter på grunn av Trump-æraens tollsatser

HQ

Nintendo går hardt ut mot amerikanske myndigheter og skal nå ha saksøkt dem i et forsøk på å få tilbake alle pengene som ble betalt i toll under Donald Trumps handelskrig.

Bakgrunnen er at USAs høyesterett nylig slo fast at de omfattende importtollene som ble innført under International Emergency Economic Powers Act, faktisk var ulovlige. Hva er problemet? Dommen sa ikke noe om hvordan de allerede innbetalte milliardene skulle refunderes.

Nintendo ønsker nå en rask løsning - med renter. Avgiftene de ble tvunget til å betale da konsoller og tilbehør ble importert til USA, er betydelige, og den japanske spillgiganten er langt fra alene. Flere store selskaper, deriblant FedEx og industrigiganter i bil- og teknologisektoren, har nå gått til lignende søksmål.

Som kjent bidro tollsatsene til tidligere bekymringer om prisen på neste generasjons maskinvare - og fikk Nintendo til å midlertidig utsette forhåndsbestillinger av Switch 2 i USA.