Nintendo saksøker en youtuber som streamet sine pre-release-titler og ber retten om 7,5 millioner dollar i erstatning

Det er noen sikkerheter i videospillindustrien. En av dem er at DOOM kan kjøres på alle elektroniske enheter du kan tenke deg for øyeblikket, og en annen er at Nintendo ikke viser noen nåde overfor de som bryter loven og piratkopierer spill.

I 2024 finnes det fortsatt de som prøver å omgå loven og det japanske selskapets regler for immaterielle rettigheter, og som prøver å utnytte privilegiet det er å ha spillene sine tilgjengelige før utgivelse for å tjene raske penger på strømming. Eller enda verre, ved å distribuere piratkopier av dem. Og Nintendo vil før eller siden sende sitt juridiske team etter dem.

Dagens sak går i den retningen. Nintendo har gått til sak mot strømmeren Jesse Keighin, kjent på nettet som EveryGameGuru, for gjentatte ganger å ha strømmet Nintendo-spill flere uker før den offisielle utgivelsen og for å ha brukt ulovlige kopier i ulovlig emuleringsprogramvare, som rapportert av 404 Media.

Ved minst femti anledninger de siste to årene har saksøkte strømmet spillopptak av piratkopier av minst ti forskjellige Nintendo-spill uten tillatelse - alle før disse titlene ble lansert for publikum", sier Nintendo i søksmålet. "Alle disse strømmingene var uautoriserte og alle kompromitterer Nintendos legitime markedsføring før lansering. De fremmer og oppmuntrer også til nedlasting av piratkopier av upubliserte spill. Tiltaltes strømmer består ofte bare av at han spiller Nintendos lekkede spill uten kommentarer i lengre perioder."

Nintendo krever angivelig et beløp på mer enn 100 000 dollar per spill som strømmes gjennom denne praksisen, noe som igjen fører til en sum på 7,5 millioner dollar totalt. Det siste tilfellet på dette området var Mario & Luigi: Brothership, som EveryGameGuru begynte å strømme den 22. november, selv om spillet ikke skulle komme i butikkene før den 7. november. EveryGameGuru beklager ikke dette rettslige påbudet, og hevder at de har mer enn 1000 speilkanaler som de kan strømme spill med på ubestemt tid, hvis de ønsker det.

Hva tror du, er Nintendo berettiget til å forsvare sin immaterielle eiendom på dette nivået, og reguleringen av innhold som er sperret fra internett?