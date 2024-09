Nintendo saksøker utvikleren Palworld for flere patentkrenkelser

HQ

Da Palworld ble lansert tidligere i år, var det mange som omtalte det som "Pokémon med våpen", og sammenligninger florerte på nettet, der folk bemerket at flere Pals minnet mer enn litt om Pokémons.

Men Nintendo, som har en tendens til å saksøke for de minste ting, gjorde ingenting med det, og diskusjonen rant ut i sanden, og utvikleren Pocketpair bekreftet at Nintendo ikke engang hadde kontaktet dem. Men nå lar den japanske giganten det bli kjent at det er på tide å ta av hanskene.

Via sin nettside skriver Nintendo at de onsdag sendte inn et søksmål mot Palworld:

"Dette søksmålet søker et påbud mot krenkelse og erstatning for skader på grunnlag av at Palworld, et spill utviklet og utgitt av saksøkte, krenker flere patentrettigheter.

Nintendo vil fortsette å iverksette nødvendige tiltak mot enhver krenkelse av sine immaterielle rettigheter, inkludert selve Nintendo-merkevaren, for å beskytte de immaterielle rettighetene de har arbeidet hardt for å etablere gjennom årene."

Vi kommer nok til å komme tilbake til denne historien flere ganger, men nå er i hvert fall ballen i rullering. Hvordan og om dette påvirker Pocketpair og Palworld gjenstår å se.