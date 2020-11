Nintendo satte salgsrekord med Switch i oktober

Du ser på Annonser

Switch var populær allerede fra starten av, og under corona-isoleringen i store deler av verden har den blitt enda mer populær da folk ville ha noe å gjøre mens de holdt seg hjemme. Nå meddeler NPD (som måler amerikanske spillsalg) at konsollen solgte 136% bedre i oktober, over 735,000 enheter, i år enn samme periode i 2019 i USA.

Det er den beste oktobermåneden hittil for konsollen - og faktisk den nest beste oktobermåneden for et format noensinne. Kun Wii i år 2008 hadde en bedre oktober. Switch har nå også vært den bestselgende konsollen i 23 måneder på rad i USA. Nintendo of America-sjefen Doug Bowser sier følgende om fremgangen:

"Seeing encouraging sales growth like this in the fourth October of Nintendo Switch proves to us that the system has many more years and great games yet to come"

Tror du Switch-salgene kommer til å påvirkes denne måneden av PlayStation 5 og Xbox Series S/X-lanseringene?

Takk, Businesswire