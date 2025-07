Nintendo setter alle kluter til for en Nintendo Direct Partner Showcase i morgen, 31. juli

HQ

Vi har vært på tå hev de siste timene, i frykt for at Nintendo skulle bestemme seg for å utsette det ryktede Nintendo Direct-arrangementet i juli til neste uke, på grunn av den vanskelige situasjonen i landet med tsunamien forårsaket av megajordskjelvet i Russland. Det ser imidlertid ut til at vi vil få et arrangement før slutten av måneden.

Nintendo har nettopp annonsert en Nintendo Direct Partner Showcase for i morgen, 31. juli kl. 14:00 BST/15:00 CEST. Arrangementet vil vare 25 minutter og vil se kunngjøringer av tredjepartsspill for både Nintendo Switch 1 og Nintendo Switch 2. Det nevnes derfor ikke at vi vil få eksklusive avsløringer fra Nintendos egne studioer. Ikke forvent en offisiell Animal Crossing-kunngjøring i morgen.

Vi kan imidlertid forvente andre interessante ankomster. En av de mest omtalte titlene som snart kommer til Nintendos nye hybrid er Red Dead Redemption 2, og muligens en utgivelsesdato for Final Fantasy VII Remake Intergrade på Nintendo Switch 2, men dette er bare spekulasjoner akkurat nå. Den gode nyheten er at om mindre enn 24 timer vil vi vite det med sikkerhet.