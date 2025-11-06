Nintendo sier at de vil begynne å "kjøpe utviklingsselskaper"

HQ

En stund føltes det som om det var spektakulære oppkjøp hver måned, hovedsakelig fra Embracer og Microsoft, men de siste årene har det roet seg betraktelig på den fronten. Nå ser det imidlertid ut til at et annet selskap ønsker å vokse litt, nemlig Nintendo.

I Nintendos siste finansielle rapport (side 54) sier administrerende direktør Shuntaro Furukawa at de planlegger "initiativer som å kjøpe opp utviklingsselskaper for å gjøre dem til datterselskaper og øke utviklingsfasilitetene våre, og byggingen av Corporate Headquarters Development Center, Building No. 2." Dette gir lite rom for tolkning av hva de mener.

Behovet for å øke sin egen spillutvikling kan sannsynligvis tilskrives lanseringen av Switch 2. En så kraftig maskinvare krever flere utviklere og mer tid, og Switch 2 selger utrolig bra (raskere enn noen annen konsoll noensinne), og et så stort publikum trenger selvsagt spill.

Vi tviler på at dette betyr at Nintendo vil begynne å støvsuge store studioer, da det definitivt ikke føles som deres stil. Men det vil helt sikkert bli flere oppkjøp. Har du noen forslag til en utvikler som ville passet godt inn under Nintendos paraply?