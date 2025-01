Nintendo sier at du bør slutte å prøve å komme på nett med Wii U Det er godt og vel over for den gamle konsollen.

HQ I april i fjor trakk Nintendo ut nettstøtten for både Nintendo 3DS og Wii U. Dette betyr at det ikke lenger er mulig å bruke disse enhetene fullt ut, og selvfølgelig ikke å spille på nettet. Men mange elsker Nintendo-enhetene sine og har funnet sine egne løsninger for å fortsette å spille. Dette har selvfølgelig ikke falt i god jord hos Nintendo, som nå skriver via sosiale medier (oversatt med Bing) : "Vi har bekreftet eksistensen av uautoriserte tjenester som erstatter online spill og andre funksjoner på Wii U, som ikke lenger vil være tilgjengelig 9. april 2024. Vennligst ikke bruk slike tjenester, da de kan utgjøre en utilsiktet sikkerhetsrisiko." Selv om vi forstår at det ikke er noen garantier for noe som helst når entusiaster starter opp tredjepartsløsninger selv - føles det litt klønete av Nintendo å stenge ned tjenester til maskinvare folk har betalt for og deretter fortelle dem hvordan de skal bruke sine forlatte konsoller. Eller som en Resetera-bruker sarkastisk uttrykker det : "Slutt å bruke den gamle konsollen, små drittsekker. Gi oss penger og bruk en ny konsoll".