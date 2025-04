Nintendo sier at tollsatsene er "noe vi er nødt til å ta tak i"

HQ

Mange har reagert på det faktum at Switch 2 kommer til å koste en formue, langt fra de mer lommebokvennlige alternativene som bidro til å gjøre Wii og Switch så enormt populære. Dette har fått mange til å tro at de nye amerikanske tollsatsene er en medvirkende faktor.

I et intervju med Wired sier imidlertid Nintendo of America-sjef Doug Bowser at dette ikke er tilfelle, og at tollsatsene "ikke ble tatt med i prisingen". I intervjuet innrømmer Bowser likevel at utviklingen de siste dagene er noe de "aktivt vurderer" akkurat nå, og fortsetter: "Det skaper en utfordring. Det er noe vi er nødt til å ta tak i."

Nintendo har flyttet mye av Switch-produksjonen fra Kina til Kambodsja og Vietnam - selv om disse også har blitt rammet av enorme tollsatser, og han sier at situasjonen har endret seg.

På fredag trakk Nintendo tilbake forhåndsbestillinger av Switch 2-enheter fra USA, noe som muligens kan bety at de må heve prisene for amerikanerne. De vurderer imidlertid ikke å utsette lanseringen.