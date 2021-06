Nintendo skal avsløre store nyheter om to uker

Du ser på Annonser

Både Bethesda, Devolver Digital, EA, Koch, Microsoft, Ubisoft og et par andre har allerede bekreftet planene de har for nyhetssommeren, mens Nintendo har holdt seg ganske hemmelighetsfulle. Frem til i dag.

Nå bekrefter nemlig Nintendo at de skal ha en Nintendo Direct klokken 18 den 15. juni. Den omtrent 40 minutter lange sendingen skal fokusere på kommende Nintendo Switch-spill, og flesteparten av dem skal komme i 2021. Derfor får vi nok ikke se både The Legend of Zelda: Breath of the Wild II, flere The Legend of Zelda-remastere, Bayonetta 3, Metroid Prime 4 og Splatoon 3, men noen av disse vil nok helt klart gi livstegn fra seg.

Hvilke håper du mest på?