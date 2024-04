Nintendo skal ha Indie World Showcase i morgen

HQ

Vi ser alltid at diskusjonene om Hollow Knight: Silksong blusser opp igjen hver gang Nintendo eller Xbox annonserer kommende indie-streamer, så det faktum at vi i det siste har sett en Xbox Store-side og aldersgrenser for den etterlengtede oppfølgeren vil sannsynligvis få internett til å eksplodere på grunn av dagens annonsering.

Nintendo bekrefter at det lenge ryktede Indie World-showet starter kl. 16.00 på onsdag. Morgendagens show vil vare i ca. 20 minutter, og vil som vanlig "bare" inneholde avsløringer og oppdateringer fra indiespill som kommer til Nintendo Switch senere i 2024, så ikke hold pusten for avdukingen av Nintendo Switch 2 eller noe sånt. Hollow Knight: Silksong derimot...

Hva håper du å se i Nintendo Indie World-sendingen?