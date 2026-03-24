Nintendo skal ha redusert Switch 2-produksjonen med mer enn 30 %.

Nintendo Switch 2 er en konsoll som setter rekorder. Med allerede godt over 17 millioner solgte enheter er den selskapets raskest solgte konsoll gjennom tidene, og den skapte bølger da den først kom på spillmarkedet. Nå, ni måneder etter lanseringen, ser det ut til at hypen kan begynne å avta.

Ifølge Bloomberg har Nintendo redusert produksjonsplanene for Nintendo Switch 2 for det kommende kvartalet. Denne reduserte produksjonshastigheten vil fortsette inn i april, og ser den nåværende planen for produksjonsfall fra 6 millioner enheter til 4 millioner.

Det burde likevel ikke være vanskelig å få tak i en Switch 2 hvis du vil ha en, men det ser ut til at dette kan bety slutten på hypen konsollen hadde ved lanseringen. Konsollen er fortsatt i sin spede begynnelse, og det ser ut til at alt som har med spillmaskinvare å gjøre snart kan bli dyrere på grunn av eksterne faktorer, og det er vanskeligere enn noen gang å få folk til å gå ut og bruke 450 dollar på en ny maskin. Spesielt i USA opplevde Nintendo angivelig svakere salgstall enn forventet.

Med tanke på at Nintendo Switch 2 allerede har overgått Nintendo Switch i en lignende tidsramme, har vi ingen grunn til å frykte for konsollen eller selskapet bak den ennå. Men kanskje vi trenger litt mer overtalelse for å kjøpe en Switch 2 i fremtiden.