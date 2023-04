Nintendo skal vise noe på Gamescom 2023 i august

HQ

De siste månedene har vi nesten bare fått dårlige nyheter om klassiske spillarrangementer, noe som til slutt førte til at E3 2023 ble kansellert. Derfor er det gledelig at noen storheter består, og til og med vil by på noe ganske spennende.

Gamescom har nettopp bekreftet at Nintendo vil delta på messen i Köln. Det japanske selskapet har vært fraværende de siste fem årene, men nå skal The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom og kompani altså dukke opp i Tyskland.

Forhåpentligvis betyr dette at vi kan forvente mye informasjon om spill som komer i høst når Gamescom starter 23. august.