Nintendo skisserer hva du kan forvente av Kirby and the Forgotten Land's Star-Crossed World-utvidelse

Det er fortsatt bare en litt spennende tid å være en ny Switch 2 -eier, som nå som Mario Kart World og Donkey Kong Bananza har lansert, sitter vi igjen med å fylle tiden vår med å bruke den nye enheten med porter, eksisterende Switch 1 -spill og litt utvidede Switch 2-utgaver av førstepart Switch 1 lanseringer. Denne augustmåneden er ikke mye annerledes, ettersom alle som leter etter noe nytt å fylle tiden sin med (i tillegg til Drag x Drive...) sannsynligvis vil fokusere utelukkende på Kirby and the Forgotten Land's Switch 2 -versjon.

Det kommer i slutten av måneden, den 28. august, og nå som lanseringen kommer stadig nærmere, har Nintendo sluppet en ny trailer for spillet som skisserer nøyaktig hva vi kan forvente oss av prosjektet.

Historien dreier seg hovedsakelig om en massiv meteor som krasjlander på Forgotten Land og truer med en stor katastrofe. For å forhindre dette må Kirby reise inn i det nye Star-Crossed World, fullføre de mange Starry Stages og samle Starries på veien, alt for å redde verden.

Til å hjelpe seg med denne oppgaven vil tre nye Mouthful Modes være til stede, inkludert Spring Mouth, Gear Mouth og Sign Mouth. Det vil være nye Starry Coins å samle for å låse opp nye figurer, og Colosseum vil bli utvidet med en boss rush-modus kalt The Ultimate Cup Z EX. Beast Pack utvides med nye og tøffere fiender, og dette kommer i tillegg til at utvidelsen og grunnspillet kjører med raskere bildefrekvens og høyere grafisk kvalitet på tvers av Switch 2.

Når det gjelder hvordan du kan begynne å spille Star-Crossed World -delen av spillet, trenger du bare å fullføre Natural Plains -området, og så blir det nye innholdet tilgjengelig.

Sjekk ut den nyeste traileren for spillet nedenfor, og gå heller ikke glipp av vår anmeldelse av basisspillet.