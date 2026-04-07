Nintendo sletter angivelig Super Mario Maker 2 -kurs på grunn av hashtags

Det har oppstått en debatt rundt den syv år gamle Switch-hiten Super Mario Maker 2. Resetera har lagt merke til at Nintendo har begynt å fjerne brukerskapte nivåer, ikke på grunn av juks eller upassende innhold, men snarere på grunn av hashtags.

Flere kjente skapere, inkludert DGR, PangaeaPanga og Ryukahr, har rapportert at de har blitt kontaktet av Nintendo med nyheten om at nivåene de opprettet har blitt slettet på grunn av "reklameregler". Problemet ser ut til å være at tagger som #DGR og #TeamShell tilsynelatende er klassifisert som markedsføring.

Blant kommentarene på Resetera og i videoer fra DGR og PangaeaPanga er det mange som stiller spørsmål ved hvordan Nintendo gjentatte ganger klarer å stikke kjepper i hjulene for fansen, og hvordan de ser ut til å motarbeide sine egne ambisjoner om å holde liv i fellesskapene. Kritikken handler ikke bare om beslutningene i seg selv, men om en bredere mangel på forståelse for hvordan brukergenerert innhold faktisk fungerer.

Dette er ikke første gang Nintendo har havnet i en lignende storm. Selv i Animal Crossing: New Horizons har spillere tidligere blitt straffet for lignende ting, og vi har av og til rapportert om prosjekter som måtte legges ned etter at Nintendo tok kontakt med dem.

Hva er ditt syn på saken? Er Nintendo overivrige på en måte som skader både dem selv og spillerne, eller gjør de det helt riktige?