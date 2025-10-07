Nintendo slipper en animert kortfilm uten å forklare noe om den

HQ

Det er ganske vanlig at Nintendo gjør uortodokse ting, men dette siste trekket er kanskje et av de merkeligste i rekken. Helt ut av det blå, uten forvarsel eller forklaring, har Nintendo publisert en animert kortfilm på sin YouTube-kanal.

Kortfilmen er å finne på Close to You, og den følger et lite spedbarn som opplever verden. Det er ingen dialog eller narrativ informasjon, videoen kommer uten beskrivelse eller tilleggsnotater, og bortsett fra at fansen (og vi) forsøker å avsløre noen mening fra den, er det faktisk uklart om den er relatert til noe som helst.

Men Nintendo gjør ikke ofte ting uten formål, så på hvilken måte er denne kortfilmen knyttet til planene for fremtiden? Ser vi på Baby Rosalina før den voksne karakteren blir introdusert i The Super Mario Galaxy Movie? Er det usynlige Pikmin i spill og hjelper denne babyen med å utforske verden? Er alt dette bare fullstendig galskap, og tuller Nintendo bare med oss? Hvem vet?

Uansett kan du se kortfilmen nedenfor for å se om du kan finne ut hva den betyr.