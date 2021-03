Du ser på Annonser

Om du slår på Wii Uen din i dag, blir du bedt om å gjøre noe du ikke har måttet gjøre på lenge, og det er å installere en systemoppdatering. Den er nummerert 5.5.5 og gjør følgende:

"Further improvements to overall system stability and other minor adjustments have been made to enhance the user experience."

Ganske lite spennende, ja. Vi går ut i fra at dette er siste gang vi noensinne skriver om nye oppdateringer til konsollen.

Har du gode minner fra Wii U?

Takk, Nintendo Everything