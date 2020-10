Nintendo: Sørg for å lade Switchen din hvert halvår

Du ser på Annonser

Oppladbare batterier har blitt reelt mye bedre de seneste årene, men de har fortsatt ikke godt av å ikke brukes. Spiller du veldig sjeldent på din Switch og lar den ligge, så risikerer du problemer.

Nå anbefaler Nintendo Japan å lade batteriene minst hvert halvår.

"The battery built into the game console may become unchargeable if left uncharged or not used for an extended period. Please charge it at least once every half year."

Har du latt Switchen din ligge litt for lenge?