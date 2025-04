HQ

Akkurat i tide til påske overrasker Nintendo oss med et ganske bra salg de kaller Save & Play, hvor du kan finne spill med opptil 70% rabatt. Vi har sett gjennom utvalget og funnet flere fine favoritter vi kan anbefale. Her er fem virkelig gode alternativer for gode kjøp i varierte sjangre:



Animal Crossing: New Horizons (pris redusert fra £49,99 til £33,29)



Hogwarts Legacy (pris redusert fra £49,99 / €59,99 til £12,49 / €14,99)



Alex Kidd in Miracle World DX (pris redusert fra £ 14,99 / € 2,99 til £ 33,29 / € 3,99)



Unicorn Overlord (pris redusert fra £54,99 / €59,98 til £27,49 / €29,99)



The Elder Scrolls V: Skyrim (pris redusert fra £49,99 / €59,99 til £16,49 / €17,79)



Som alltid, hvis du finner et godt tilbud, kan du gjerne hjelpe andre Gamereactor-lesere å plukke dem opp ved å skrive i kommentarfeltet nedenfor.