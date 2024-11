Nintendo stenger eShop og andre Switch-nettjenester i Kina i 2026

HQ

Nintendo vil stenge Nintendo eShop, samt andre online-tjenester for sine titler i Kina, i et trekk som vil avsluttes om omtrent halvannet år, den 15. mai 2026. Noen uker tidligere, 31. mars 2026, vil den digitale butikken slutte å tilby nye spill, DLC og digitalt innhold til brukere i det asiatiske landet.

Tencent, som håndterer Nintendos salg i landet, kunngjorde kunngjøringen tidligere i dag, samtidig som de også kunngjorde en "kompensasjonsplan" for WeChat-brukere, med fire gratis spill å velge fra følgende liste :



New Super Mario Bros U Deluxe



Super Mario Odyssey



Mario Kart 8 Deluxe



Super Mario Party



Mario Tennis Aces



Yoshi's Crafted World



Fleksibel Hjerneskole



Dr. Kawashimas hjerneøvelser



Kirby Star Allies



Ny Pokémon Snap



Pokémon Go! Pikachu



Pokémon Let's Go! Eevee



Tencent uttaler også at til tross for denne avgjørelsen, som det ikke er opplyst om årsakene til, "vil vi fortsette å jobbe hardt for å gi kinesiske Nintendo Switch-kunder moroa med Nintendo-spill. Takk for din fortsatte støtte.

Takk, Insider Gaming.