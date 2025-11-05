Nintendo Store-appen lanseres endelig i Europa

HQ

Bedre sent enn aldri, som man sier? Nintendo har nå - fem år etter at den først ble lansert i Japan under navnet "My Nintendo" - lansert sin Nintendo Store-app i Europa, for både iOS og Android. Nøyaktig hvorfor det tok så lang tid er det ingen som vet, men her er den endelig.

Gjennom appen kan brukerne bla gjennom og kjøpe spill, konsoller, tilbehør og andre Nintendo-godbiter. Vel, ikke helt sant - de faktiske kjøpene går fortsatt gjennom nettleseren, ettersom appen bare åpner lenker til eShop i stedet for å håndtere transaksjonene internt.

Hvorvidt appen vil tilby en fullstendig shoppingopplevelse i fremtiden gjenstår å se. Men inntil videre må vi nøye oss med dette - som tross alt fortsatt er enklere enn å navigere på nettstedet på mobilen.

Har du hatt muligheten til å prøve Nintendo Store-appen ennå?